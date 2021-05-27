Жителя Челябинска осудили за контрабанду запчастей для танков в Армению

Жителя Челябинска приговорили к 3,5 годам лишения свободы за контрабанду военного оборудования в Армению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Летом 2020 года челябинец пытался отправить в Армению по поддельным документам через транспортно-логистическую компанию запасные части военной техники. Сотрудники таможни обнаружили 37 стабилизаторов частоты 8Л026П.

Установлено, что такой вид стабилизаторов используется для поддержания постоянной скорости вращения ротора преобразователя 8ЛО4П и устанавливается в военной технике, в том числе в танках Т-72. Указанный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и в свободную продажу не поступал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.