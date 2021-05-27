Платный проезд к водоему возле отеля "Рамада" в Екатеринбурге привел к "уголовке"

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после установления платного проезда к водоему возле отеля "Рамада".

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Напомним, в мае неизвестные организовали сбор денежных средств с людей за проезд к пляжу и водоему, находящимся в непосредственной близости от отеля. Об этом узнали в прокуратуре и начали свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в итоге данные факты подтвердились - с отдыхающих действительно собирали деньги. По данным прокуратуры, это происходило на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации "Содружество".

По результатам проверки материалы были переданы в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство).

Сейчас проводится расследование, которое находится на контроле прокуратуры района.