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Общество Свердловская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Платный проезд к водоему возле отеля "Рамада" в Екатеринбурге привел к "уголовке"

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после установления платного проезда к водоему возле отеля "Рамада".
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Напомним, в мае неизвестные организовали сбор денежных средств с людей за проезд к пляжу и водоему, находящимся в непосредственной близости от отеля. Об этом узнали в прокуратуре и начали свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в итоге данные факты подтвердились - с отдыхающих действительно собирали деньги. По данным прокуратуры, это происходило на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации "Содружество".

По результатам проверки материалы были переданы в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство).

Сейчас проводится расследование, которое находится на контроле прокуратуры района.

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Платный проезд к водоему возле отеля "Рамада" в Екатеринбурге привел к "уголовке"

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Теги: Рамада, проезд, дело, прокуратура, Екатеринбург



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Ранее 17.05.2021 14:43 Мск Неизвестные установили платный проезд к водоему возле отеля "Рамада" в Екатеринбурге

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