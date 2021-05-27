Замдиректора ФСБ рассказал о выдворении британского эсминца в районе Крыма

Британский эсминец D35 Dragon в октябре 2020 года выдворили из территориальных вод России в районе Крыма. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Операция проводилась совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС России.

Эсминец проигнорировал предупреждение и пересек границу России в районе мыса Херсонес. На требования покинуть территорию страны капитан военного корабля заявил о плохом приеме сигнала.

О данной операции ранее не известно не было. Замминистра обороны Александр Фомин сообщал лишь, что британский эсминец проходил через российские территориальные воды около мыса Херсонес.