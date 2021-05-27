27 Мая 2021
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каменная карта УрФО в уральском полпредстве (2010) | Фото:Накануне.RU

Александр Моор назвал эффективной программу "Сотрудничество"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего выступления о работе правительства в "коронакризисный" 2020 год заявил, что считает программу "Сотрудничество" эффективной, передает корреспондент Накануне.RU.

"За 16 лет действия этой программы реализовано очень много ваших проектов. Построено больше 140 объектов социальной сферы. В 2020 году, например, введено в эксплуатацию девять объектов социальной сферы и два объекта транспортной инфраструктуры. Проведено строительство, ремонт и реконструкция более 1000 километров автодорог, создаются комфортные условия проживания для жителей округов как на территории Тюменской области, так и на севере. В Югре жилищные условия улучшили более 13,5 тыс. семей. В 2020 г. соцвыплаты на приобретение жилья получили более чем 3 тыс. семей из округов. Оказана социальная поддержка более 19 тыс. лицам пенсионного возраста, переехавшим с округов на юг Тюменской области. Ведется субсидирование пассажирских перевозок авиационным и водным видом транспорта, благодаря чему тарифы для населения снижены на 50%. Я считаю программу эффективной. Она показала свою состоятельность", - ответил Моор на вопрос депутатов.

Программа "Сотрудничество" является своего рода продолжением трехстороннего договора между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО, впервые подписанном еще в 2004 году губернаторами трех регионов.

Главным пунктом, который связан с реализацией программы, является утверждение бюджета. Он утверждается на заседаниях Тюменской областной думы. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий. В соответствии с уставом Тюменской областной думы принимаются предложения, и уже на основании этого самого главного закона - главного инструмента управления региона - осуществляется дальнейшая реализация.

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Теги: Александр Моор, отчет о работе правительства, заседание думы, сотрудничество



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