На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте тепловой сети

В Карабаше возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении муниципального контракта на капремонт тепловой сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области, работы на объектах выполняло ООО "ТЭКО-СтройМонтажСервис", сумма муниципального контракта составляла 5 млн руб.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2020 г. неустановленное лицо из числа руководства организации при выполнении работ похитило 237,5 тыс. руб., которые принадлежали мэрии Карабаша.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).