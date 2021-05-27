27 Мая 2021
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Политика
новый логотип компании Facebook (2019) | Фото:Facebook

Роскомнадзор пока не будет замедлять работу Google и Facebook

Роскомнадзор пока не намерен замедлять работу Google и Facebook по аналогии с Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента.

Как заявил глава ведомства Андрей Липов, достаточной мерой стало привлечение компаний к административной ответственности.

Он добавил, что ведомство соотносит объем вреда с объемом пользы, которые производит тот или иной сервис. "Во всем должен быть баланс", - приводит слова Липова "Интерфакс".

Напомним, 24 мая Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google в России. По данным ведомства, компания не удаляет из поисковой выдачи от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент. Предупреждение появилось после того, как Google впервые в своей практике подала иск к Роскомнадзору. Юристы считают, что изменения стратегии связаны с усилением давления властей на сервисы компании.

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Роскомнадзор пока не будет замедлять работу Google и Facebook

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Теги: Google, Facebook, Роскомнадзор



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