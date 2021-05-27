Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поручил наладить водоснабжение одной из улиц Локосово

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой после поездки в Локосово провёл онлайн-встречу с жителями села. Темой разговора стали, в частности, отдых маленьких селян на море и снабжение водой жителей улицы Комсомольская, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Заехали на построенные в прошлом году очистные сооружения. Работают нормально, хорошо очищают стоки. От проблемы, преследовавшей Локосово всю его историю, избавились. Заехали в Центр детского творчества, посмотрели помещения, где будет молодёжный центр. К сожалению, это только одно помещение, сделаем там киберкласс. Его мало, я и коллеги приняли, наверное, неверное решение. Надо искать ещё помещения или строить отдельное здание. Планы подкорректируем", - сказал Трубецкой, предваряя разговор.

Он отметил, что в Локосово следует развивать сельское хозяйство.

"Посмотрели пресловутую трубу, сделаем так, чтобы она не мешала людям ходить. Не получится сразу и в этом году – речь идёт о центральной магистрали, нужен проект, государственно-техническая экспертиза. Селу 300 лет, ещё год подождём. Но на следующий год под землю опустим", - заявил Андрей Трубецкой.

В этом году по улицам Советская и Заводская сделают пешеходные дороги.

"Надеюсь, в этом году администрация села сможет найти подрядчика для строительства хоккейного корта, спортплощадки возле комплекса "Старт". В прошлом году конкурс состоялся, но подрядчик оказался недобросовестным, работы не выполнили. Из бюджета района на это выделено 15 млн руб. Есть дома, которые надо сносить, они портят внешний вид облик села. Надо запланировать, зайти в следующем году и как можно больше снести", - подытожил глава Сургутского района.

Первый вопрос касался возможного подорожания вывоза жидких бытовых отходов. Житель спросил, правда ли это, уточнив, что цена и так высока.

"Надо разделять муниципальный и частный жилой фонд. В первом случае, предельную цену устанавливает президент, и сколько бы мы не насчитали, плата для населения не может быть выше, чем установлена. Если мы не можем по какой-то причине оказать услуги по водоснабжению и водоотведению, мы субсидируем из бюджета района. Во втором случае, владелец сам договаривается, по какой цене вывозят стоки. Если он хочет, пользуется услугами муниципальной компании, хочет, сам договаривается", - сказал Трубецкой.

Замглавы района – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи Дина Кузьмина уточнила, что повышений не планируется. Трубецкого спросили, есть ли возможность отправить детей в детский лагерь на юг или они смогут отдохнуть только в Югре.

"Надо зайти на портал Госуслуг. Информация размещена также на сайте администрации Сургутского района. Всего планируем охватить более 1 тыс. детей", - сказал Трубецкой.

Замглавы района Татьяна Османкина уточнила, что маленьких югорчан отправят отдохнуть на юг Тюменской области, в Башкирию, Краснодарский край, Крым.

"Локосово – дотационное село. Расходы в 2021 г. – 67 млн руб., из них собственных доходов – 7 млн руб., то есть 10%. Остальное – 90% - дотации, трансферты из бюджетов района и округа. В таких условиях финансировать культуру и спорт трудно", - сказал Трубецкой, комментируя передачу управления одним из спортивных учреждений от администрации села районным властям.

Жительница села Анна Павлова спросила о водопроводе на улице Комсомольская.

"Я отправляла обращение губернатору Наталье Комаровой. Нам очень нужен летний водопровод. Он старый, большинство жителей – пенсионеры, когда встаёт вопрос о починке труб, делать это некому. Ни за деньги, ни силами компании. Из-за перебоев с водой я не могла ни чайник согреть, ни пелёнки постирать. По моему адресу приезжали специалисты. Не предупредив о приезде, они пришли на участок, делали снимки, вели себя, как хозяева, говорили, что я ворую воду. У нас стоит опломбированный счётчик, я больше используемого не возьму", - сказала Павлова, попросив "Территориальное объединённое управление тепловодоснабжения и водоотведения" ("УТВИВ") взять водопровод на обслуживание.

Трубецкой уточнил, что речь идёт о водопроводе, который идёт к частным домам.

"Нужно создать товарищество собственников жилья, объявить конкурс, найти того, кто будет обслуживать", - сказал Трубецкой.

Представитель "УТВИВа" отметил, что специалисты приедут, обсудят проблему с жителями, сказав, что обсуждаемый водовод построен жителями для удобства. Трубецкой поручил специалистам управления выехать на место, признать водовод, в случае необходимости, бесхозяйственным. Также он пообещал в случае необходимости выделить из бюджета района дополнительные деньги на обслуживание водовода.