Следователи допросили дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Следователи 4СУ СК допросили вчера Екатерину Контееву – дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного на 18 лет колонии строгого режима. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат, ведущий дело, Сергей Колосовский. По его словам, исходя из допроса, стороне защиты стало очевидно, что следствие не интересуют обстоятельства нового уголовного дела, однако интересует имущество, оставшееся под контролем его семьи.

"Новое" дело касается покушения на убийство предпринимателя Краснова, которое было совершено в Сысертском районе в 2009 г.. Для допроса самого Контеева, его дважды этапировали из Кировской области в Екатеринбург - последний раз в апреле 2021 г.. По словам адвоката, данное дело хотят "привязать" к осужденному, как запасной план, чтобы он наверняка не вышел на свободу.

"Захват 4 овощебазы стал одной из самых громких криминальных историй минувшего десятилетия. Овощебаза, фактически принадлежавшая вице-мэру Контееву, была передана Русиной (главной потерпевшей по делу). Фактически база перешла под контроль силовиков. Контеев был осужден к 18 годам лишения свободы по надуманным обвинениям на основе крайне сомнительных показаний. До настоящего времени база удерживается по совершенно надуманным основаниям в качестве вещественного доказательства, то есть продолжает оставаться под контролем 4 СУ СК", - заявил адвокат.

Колосовский считает, что доказательства против Контеева были сфальсифицированы. По его мнению, возобновившиеся следственные действия направлены на то, чтобы не дать Контееву освободиться по УДО.

Напомним, в июне 2014 г. суд вынес приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву по делу, в котором, по данным следствия, переплелись интересы двух группировок "Синие" и ОПС "Уралмаш". Высокопоставленный чиновник обвинялся в вымогательстве и получении взятки в крупном размере; убийстве двух человек по сговору в корыстных целях; вымогательстве группой лиц; легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, он вымогал и получил в качестве взятки сперва долю, а затем полный пакет "Овощебазы №4" у главной потерпевшей по делу Татьяны Русиной, а также организовал убийство двух человек, препятствовавших прохождению фур на овощебазу через Петуховский таможенный автопункт.

В августе 2018 г. Судебные приставы запретили продовольственной базе №4 эксплуатировать часть здания рынка на улице Завокзальной в Екатеринбурге. Объект опечатали, так как на него не было разрешительных документов.