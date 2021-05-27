Тюменская область лидер среди регионов РФ по росту индекса производства в обрабатывающем секторе

Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2020 год составил 121,5% к 2019 году.

Результат обеспечен опережающим ростом в обрабатывающем секторе – 151,7% к 2019 году. По этому показателю Тюменская область лидирует среди субъектов РФ. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор, выступая перед депутатами с отчетом о работе правительства за прошлый год, передает корреспондент Накануне.RU.

Драйвером промышленного роста стал комплекс "Запсибнефтехим".

"Пандемия показала, что реальный сектор экономики страны очень зависим от внешних поставок и разрыв производственно-технологических цепочек имеет негативные последствия. Ответ на этот вызов - развитие внутренних коопераций предприятий в частности развитие кластеров. В конце 2019 г. было принято решение о создании нефтепромышленного кластера федерального значения для обеспечения стратегических потребностей нефтегазовых потребностей страны", - сообщил Моор.

Также он отчитался о работе в "коронакризисный" год индустриальных парков. Объем продукции парков Боровский и Богандинский составил более 4 млрд руб. В 2020 году резидентами индустриальных парков уплачено в консолидированный бюджет Тюменской области налогов на сумму более 365 млн руб. (в 2019 году – 98,2 млн руб.).

Что касается продукции сельского хозяйства, то ее объем превысил 73 млрд руб., в расчете на душу населения – 47,9 тыс. руб.