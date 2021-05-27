Более 370 тысяч свердловчан завершили вакцинацию от ковида

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 завершили свыше 370 тысяч свердловчан. Всего для необходимого уровня коллективного иммунитета нужно привить не менее 60% взрослого населения области.

Иммунизация проводится тремя вакцинами: "Гам-КОВИД-Вак" (она же "Спутник V"), "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В общей сложности поставлено более полумиллиона комплектов доз. Прививки делают как в медицинских учреждениях, так и силами выездных бригад - в торговых центрах и на предприятиях.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, темпы вакцинации необходимо наращивать: это позволит получить значительную иммунную прослойку населения, кратно снизить заболеваемость и, наконец, приблизить возвращение обычной жизни без масок и ограничений. На сегодняшний день, несмотря на снижение ежедневного прироста новых случаев ковида, риски остаются высокими: люди продолжают болеть, в том числе с тяжелыми последствиями.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, как в некоторых других регионах России. Также на Среднем Урале не будут прививать зарубежными вакцинами.