Дом мэра Оренбурга обыскивают борцы с коррупцией

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

18 мая обыски прошли в администрации Оренбурга.

По данным телеграм-канала "Грубнеро///Оренбург", оперативные действия проводились в кабинете первого замглавы города Светланы Золотаревой. Сообщалось, что обыски связаны с проверкой подозрений в незаконном использовании служебного транспорта, нецелевом расходовании бюджетных средств и начислении премий.

Также силовики провели обыски на муниципальных казенных предприятиях "Благоустройство и озеленение", "КомСервис" и муниципальном автономном учреждении "Оренбургсервис", передает Regnum. В администрации заявляли, что претензии, требования или обвинения никому не были предъявлены.

В конце 2019 года Оренбург возглавил уроженец Североуральска и земляк губернатора Оренбуржья Дениса Паслера Владимир Ильиных. За ним в город приехал ряд чиновников из Североуральска, в том числе Золотарева.