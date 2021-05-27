27 Мая 2021
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Владимир Ильиных (2012) | Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Дом мэра Оренбурга обыскивают борцы с коррупцией

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

18 мая обыски прошли в администрации Оренбурга.

По данным телеграм-канала "Грубнеро///Оренбург", оперативные действия проводились в кабинете первого замглавы города Светланы Золотаревой. Сообщалось, что обыски связаны с проверкой подозрений в незаконном использовании служебного транспорта, нецелевом расходовании бюджетных средств и начислении премий.

Также силовики провели обыски на муниципальных казенных предприятиях "Благоустройство и озеленение", "КомСервис" и муниципальном автономном учреждении "Оренбургсервис", передает Regnum. В администрации заявляли, что претензии, требования или обвинения никому не были предъявлены.

В конце 2019 года Оренбург возглавил уроженец Североуральска и земляк губернатора Оренбуржья Дениса Паслера Владимир Ильиных. За ним в город приехал ряд чиновников из Североуральска, в том числе Золотарева.

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Дом мэра Оренбурга обыскивают борцы с коррупцией

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Теги: оренбург, владимир ильиных, обыски



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