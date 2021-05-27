На поддержку реального сектора экономики Тюменской области было выделено 17,6 миллиардов рублей

На поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса власти Тюменской области направили 17,6 млрд руб. Это больше, чем в 2019 г. Об этом сообщил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Из этих средств - 10 млрд руб. были направлены на налоговые льготы для предпринимателей, в том числе 3 млрд руб. - меры дополнительной поддержки в период пандемии COVID-19, 7,2 млрд руб. - субсидии на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и малого бизнеса, 400 млн руб. - госгарантии.

"В наиболее пострадавших сферах более 700 налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов на имущество организаций. Более 9 тыс. - от уплаты транспортного налога. 20 тыс. налогоплательщиков получили экономию за счет снижения единого налога на вмененный доход. 18 тыс. ИП и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, получили право применять ставку налога в размере 1%. Более чем для 1 тыс. ИП, применяющих патентную систему налогообложения, стоимость патента на 2020 г. составила один рубль, вне зависимости от сферы деятельности", - сообщил губернатор.

Меры поддержки бизнеса продолжают действовать и в настоящий момент.

Так, на 2021 год для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, предусмотрено снижение ставки налога в два раза с 6% до 3%.

До 2024 года продлено действие "налоговых каникул" - впервые зарегистрированные ИП, выбравшие упрощенную и (или) патентную систему налогообложения и осуществляющие деятельность в определенных отраслях, могут первые два года после госрегистрации применять ставку налога в размере 0%.

В портфель мер поддержки бизнеса вошли также меры поддержки по арендным платежам, предоставлению льготных займов.

"Комплекс федеральных и региональных мер позволил бизнесу не только выстоять, но и развиваться. И хотя по итогам 2020 г количество субъектов малого и среднего предпринимательства несколько снизилась, численность занятых в малом и среднем бизнесе превысила показатели 2019 г.", - заявил Моор.

Так, число субъектов малого и среднего бизнеса за "коронакризисный" 2020 год в регионе сократилось на 3,7%, до 64,2 тыс. Число занятых в малом и среднем бизнесе выросло незначительно, на 0,6% - до 219,5 тыс. человек.