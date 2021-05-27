Суд в Москве арестовал двух высокопоставленных офицеров Росгвардии

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева и его заместителя Александра Швецова.

По данным ТАСС, высокопоставленные офицеры Росгвардии обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Срок ареста установлен до 25 июля. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Какие-либо подробности дела пока не приводятся.