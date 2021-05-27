Аэропорт Магнитогорска выставили на торги за 113 млн рублей

100% акций АО "Международный Аэропорт Магнитогорска" выставили на торги. Начальная цена – 113,89 млн рублей, сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги пройдут 22 июня. В собственности аэропорта находятся 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий и одно воздушное судно. Часть имущества сейчас сдана в аренду.

В настоящий момент из аэропорта совершают рейсы четыре авиакомпании: Россия, S7, Nord Wind (Северный ветер) и Red Wings. Полеты осуществляются в Москву, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы.

"Мы уверены, приход грамотного управленца с ресурсами и необходимыми инвестициями для модернизации инфраструктуры аэропорта позволит существенно повысить его эффективность и значимость на региональном рынке авиаперевозок", – считает директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.