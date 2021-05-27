27 Мая 2021
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аэропорт магнитогорск (2016) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Магнитогорска выставили на торги за 113 млн рублей

100% акций АО "Международный Аэропорт Магнитогорска" выставили на торги. Начальная цена – 113,89 млн рублей, сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги пройдут 22 июня. В собственности аэропорта находятся 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий и одно воздушное судно. Часть имущества сейчас сдана в аренду.

В настоящий момент из аэропорта совершают рейсы четыре авиакомпании: Россия, S7, Nord Wind (Северный ветер) и Red Wings. Полеты осуществляются в Москву, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы.

"Мы уверены, приход грамотного управленца с ресурсами и необходимыми инвестициями для модернизации инфраструктуры аэропорта позволит существенно повысить его эффективность и значимость на региональном рынке авиаперевозок", – считает директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

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Аэропорт Магнитогорска выставили на торги за 113 млн рублей

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Теги: аэропорт Магнитогорска, торги, акции,



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