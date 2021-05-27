27 Мая 2021
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Политика За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Китай назвал клеветой заявления США о лабораторной утечке COVID-19

Китай назвал клеветой сообщения из США о "лабораторной утечке" коронавируса. Исследованием происхождения коронавируса должны заниматься ученые, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

В сообщении отмечается, что "некоторые политические силы зациклились на политических манипуляциях и поисках виновных с самого начала пандемии". Дипломаты призвали власти США отказаться от политизации на эту тему, отметив, что это затруднит дальнейшие расследования появления вируса.

Накануне президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток, пишет Regnum.

Ранее республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Так, еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности.

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Китай назвал клеветой заявления США о лабораторной утечке COVID-19

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Теги: китай, коронавирус, лабораторная утечка, сша



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