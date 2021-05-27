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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На свердловской базе отдыха Таватуй произошел пожар в гостинице

На базе отдыха "Таватуй" в Свердловской области произошел пожар. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, возгорание случилось вечером 26 мая. Пожар бушевал в здании гостиницы, его площадь составила около 250 квадратных метров. Огонь был ликвидирован, пострадавших нет.

Поскольку база отдыха относится к дирекции социальной сферы структурного подразделения Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", Нижнетагильским транспортным прокурором будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, в апреле этого года на базе "Таватуй" были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч рублей.

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На свердловской базе отдыха Таватуй произошел пожар в гостинице

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Теги: Таватуй, гостиница, пожар, прокуратура



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Ранее 12.04.2021 09:56 Мск На свердловской базе отдыха Таватуй нашли нарушения пожарной безопасности

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