На свердловской базе отдыха Таватуй произошел пожар в гостинице

На базе отдыха "Таватуй" в Свердловской области произошел пожар. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, возгорание случилось вечером 26 мая. Пожар бушевал в здании гостиницы, его площадь составила около 250 квадратных метров. Огонь был ликвидирован, пострадавших нет.

Поскольку база отдыха относится к дирекции социальной сферы структурного подразделения Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", Нижнетагильским транспортным прокурором будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, в апреле этого года на базе "Таватуй" были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч рублей.