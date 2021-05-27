27 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на ул. 40 лет Комсомола (2021) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в результате ДТП сильно пострадал 9-летний мальчик

Сегодня ночью в районе ЖБИ в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором сильно пострадал 9-летний ребенок. Водитель Nissan Almera отвлекся на сына, находившегося на заднем сидении авто, и врезался в стоящий на светофоре Lexus 350.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошел на 40 лет Комсомола, 32. Отец с сыном возвращались домой из Верхней Пышмы. По предварительной информации, водитель Nissan Almera, двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны автодороги ЕКАД, не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением и допустил столкновение с иномаркой.

ДТП на ул. 40 лет Комсомола(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаДТП на ул. 40 лет Комсомола(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

"Установлено, что за рулем автомашины Nissan Almera находился мужчина 1982 г.р., стаж управления транспортным средством у него составляет 14 лет, который пояснил, что он возвращались домой из Верхней Пышмы, где были в гостях. Во время движения водитель отвлекся на сына, который находился на заднем пассажирском сиденье с правой стороны", - добавили в ГИБДД.

ДТП на ул. 40 лет Комсомола(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате ДТП водитель и пассажир Lexus не пострадали. Мальчик получил травмы различной степени тяжести и перелом основания черепа, с которыми был госпитализирован в ГДКБ №9. На данный момент за его жизнь борются врачи.

Сотрудники ГИБДД провели все процессуальные действия, произвели замеры, опросили очевидцев аварии. Проезжающим транспортным средствам оказана помощь в беспрепятственном проезде места аварии.

Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

По факту начато проведение расследования.

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В Екатеринбурге в результате ДТП сильно пострадал 9-летний мальчик

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Теги: Екатеринбург, ДТП, ребенок, травмы, ЖБИ



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