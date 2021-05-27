Властям Тюменской области удалось стабилизировать ситуацию с безработицей

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Тюменской области в настоящий момент составляет менее 1,5%. На одного безработного приходится две вакансии. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе правительства в "коронакризисный год".

Пандемия COVID-19 и введенные в связи с ней ограничительные меры нанесли серьезный удар по рынку труда и привели к резкому росту численности регистрируемых безработных и сокращению количества заявленных вакансий.

Если по состоянию на 1 апреля 2020 г. регистрируемая безработица составляла 0,68%, то к концу июля она достигла пикового значения - 5,8% от численности рабочей силы.

"В этих условиях приоритетом в работе органов службы занятости стала максимально быстрая в дистанционном формате регистрация граждан потерявших работу и выплата им пособий по безработице. Для стабилизации ситуации в дополнение к мерам поддержки экономики были приняты и дополнительные меры по содействию занятости - организация рабочих мест временного характера и общественных работ. За счет средств областного бюджета трудоустроено более 4 тыс. безработных и ищущих работу граждан. Еще 1600 человек были трудоустроены на условиях софинансирования из федерального бюджета", - прокомментировал Моор.

Однако он отметил, что хоть программы содействия занятости и смягчили кризисные проявления для тех, кто потерял работу, восстановление рынка труда возможно только с развитием экономики.