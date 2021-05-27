27 Мая 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Объем финансирования соцподдержки в Тюменской области вырос в два раза

Объем финансирования на предоставление жителям Тюменской области мер социальной поддержки вырос практически в два раза в 2020 году. Такое заявление сделал сегодня губернатор Александр Моор выступая перед депутатами на заседании областной думы с отчетом о работе правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Объем финансирования составил 15 млрд руб.

Адресную социальную помощь получили граждане от 65 лет и старше, а также жители региона, страдающие хроническими заболеваниями - это астматики, люди, страдающие сердечно-сосудистой недостаточностью, почечной недостаточностью, перенесшие пересадку донорских органов, граждане с онкологическими заболеваниями и инсулинозависимые диабетики.

В апреле, мае и июне им было выплачено по 2000 рублей.

Также в беззаявительном порядке в регионе были продлены уже существующие меры поддержки - субсидии на оплату ЖКХ, выплаты на рождение или усыновление первого ребенка.

С 20 мая 2020 года был досрочно начат прием заявлений на ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет.

Напомним, ранее сообщалось, что семьи в Тюменской области в дополнение к федеральным мерам поддержки могут рассчитывать на региональную финансовую поддержку при рождении детей. Региональный материнский капитал на первенца сегодня составляет 150 тысяч рублей, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей – 100 тысяч рублей. Помимо этого, увеличена выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года. "В целом объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в 2020 году составил 8,9 миллиарда рублей. В 2021 году данные выплаты будут продолжены", – подчеркнул тогда Александр Моор.

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Объем финансирования соцподдержки в Тюменской области вырос в два раза

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Теги: соцподдержка, финансирование, Александр Моор, выплаты



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