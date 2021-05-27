27 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: pasmi.ru

Екатеринбургский коммерсант осужден за хищение 5 млн рублей у фонда поддержки малого бизнеса

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении средств областного фонда поддержки малого предпринимательства. На скамье подсудимых оказался местный бизнесмен.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце 2013 года директор и единственный участник ООО "Империя Красоты" предоставил в фонд ложные и не соответствующие действительности документы о понесенных его организацией расходах на бизнес-проект по разработке комплекса аудиовизуальной обработки текстовых данных. После перечисления Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства 5 млн рублей коммерсант похитил их, потратив на другие цели.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бизнесмену два года лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскан материальный ущерб в размере 5 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело в отношении соучастников осужденного в настоящее время расследуется.

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Екатеринбургский коммерсант осужден за хищение 5 млн рублей у фонда поддержки малого бизнеса

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Теги: бизнес, фонд, хищение, суд



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