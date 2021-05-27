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Политика
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

В Пентагоне заявили, что не называли Россию "врагом"

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон никогда не называл Россию "врагом". Так он отреагировал на вопрос об совместных антитеррористических учениях РФ и Сербии, которая является участником программы НАТО "Партнерство ради мира".

Как сообщает Regnum, корреспондент охарактеризовал программу как направленную против "врага" НАТО — России.

"Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали", — ответил Кирби. По его словам, "это не то определение, которое бы мы использовали относительно России".

Между тем, в официальных документах Пентагона, например, в американской ядерной доктрине 2018 года, Россия заявлена как главный военный противник США. Россия и Китай представляют главную и растущую угрозу национальной безопасности США, заявлял на слушаниях в Конгрессе замминистра обороны Штатов Джон Руд.

В 2019 году сообщалось, что Пентагон готовит разработку новой стратегии ведения военных действий против российских и китайских властей. На это американское военное ведомство потратит $135 млн.

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В Пентагоне заявили, что не называли Россию "врагом"

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Теги: пентагон, россия, враг



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