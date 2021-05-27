27 Мая 2021
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Политика В России
Антон Котяков (2020) | Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневке

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат.

Как заявил РИА Новости глава министерства Антон Котяков, любые инициативы, которые поступают в ведомство, всегда обсуждаются.

При этом министр подчеркнул, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что Минтруд поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.

В конце апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Он считает, что в некоторых регионах и компаниях уже можно запустить переход на четырехдневку.

Напомним, впервые ввести четырехдневку Медведев предложил летом 2019 года. После его отставки эта идея была забыта, но весной, из-за карантинных мер, ряд предприятий были вынуждены сократить один рабочий день.

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Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневке

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Теги: минтруд, четырехдневка, четырехдневная рабочая неделя



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