Моор поблагодарил врачей за самоотверженность и преданность своему делу

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего выступления о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2020 году поблагодарил медработников и волонтеров за работу в условиях пандемии COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что система здравоохранения оказалась на переднем плане борьбы с коронавирусом.

В марте правительство региона перешло в режим работы оперативного штаба, 18 марта был введен режим повышенной готовности и целый ряд ограничительных мер для граждан и бизнеса.

"Ковидные" госпитали были оборудованы и запущены в кратчайшие сроки. Для больных коронавирусом было развернуто 3683 койки в 18 медицинских организациях, из них 1101 с доступом кислорода. Свыше 20 тыс. медработников прошли обучение по вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Было оформлено около 90 тыс. электронных рецептов, и почти 80% больничных были выданы в электронном формате. Гражданам старше 60 лет доставляли бесплатные лекарства на дом.

Кроме того, более 10 тыс. медработников дополнительно к федеральным выплатам получили стимулирующие выплаты из областного бюджета. Эти деньги были выданы врачам, оказывающим помощь в борьбе с COVID-19.

"Я еще раз благодарю работников здравоохранения за верность своему делу, сплоченность и самоотверженность", - заявил Моор. Он также поблагодарил за работу волонтеров, которые помогали пациентам и врачам в период пандемии.