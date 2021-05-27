Владимир Путин назначил Бориса Крылова на должность свердловского прокурора

Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ за подписью президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Крылова Бориса Александровича прокурором Свердловской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе от 26 мая.

Уточняется, что Крылов назначен на 5-летний срок. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее Борис Крылов работал первым заместителем прокурора Новосибирской области. Прежний свердловский прокурор Сергей Охлопков официально ушел в отставку в марте этого года.