Высокооплачиваемым россиянам могут повысить налоговую нагрузку

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Высокооплачиваемым россиянам могут повысить налоговую нагрузку

Торгово-промышленная палата РФ предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний - до 45%.

Об этом следует из предложений к стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года, которые сформировал Совет ТПП России. Инициатива направлена первому заместителю председателя Центробанка России Сергею Швецову.

Как отмечается, переход к прогрессивной шкале налогов позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и более справедливо распределить доходы. Кроме того, могут быть обнулены сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата - 13,5 тыс. рублей в месяц), а для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о том, что в России может быть введена прогрессивная шкала налогообложения для владельцев компаний и бизнеса, которые "агрессивно выводят за границу дивиденды, роялти и проценты". Все это прозвучало вместе с заявлениями о жадности производителей продуктов питания и торговых сетей, которые разгоняют цены, впрочем, конкретных названий премьер все-таки не привел.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Высокооплачиваемым россиянам могут повысить налоговую нагрузку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россияне, налоги, богатые



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2021 13:57 Мск Мишустин предложил ввести прогрессивную шкалу налогов для "жадных" компаний
Ранее 12.05.2021 11:31 Мск ТЭК, металлургия и банки – отрасли-лидеры по выводу дивидендов за границу – Мишустин

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети