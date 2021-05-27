Высокооплачиваемым россиянам могут повысить налоговую нагрузку

Торгово-промышленная палата РФ предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний - до 45%.

Об этом следует из предложений к стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года, которые сформировал Совет ТПП России. Инициатива направлена первому заместителю председателя Центробанка России Сергею Швецову.

Как отмечается, переход к прогрессивной шкале налогов позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и более справедливо распределить доходы. Кроме того, могут быть обнулены сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата - 13,5 тыс. рублей в месяц), а для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о том, что в России может быть введена прогрессивная шкала налогообложения для владельцев компаний и бизнеса, которые "агрессивно выводят за границу дивиденды, роялти и проценты". Все это прозвучало вместе с заявлениями о жадности производителей продуктов питания и торговых сетей, которые разгоняют цены, впрочем, конкретных названий премьер все-таки не привел.