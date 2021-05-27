Начальнику оперативного отдела челябинского следственного изолятора предъявлено обвинение в получении взятки

В Челябинской области следственными органами начальнику оперативного отдела СИЗО №3 предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, с начала 2021 года обвиняемый получил более 150 тыс. руб. от осужденного. За это он должен был смягчить режим отбытия наказания и осуществить передачу запрещенных предметов.

Сотрудник СИЗО задержан. Следователем направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.