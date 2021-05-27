27 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На трассе Екатеринбург - Тюмень "КАМАЗ" протаранил три грузовика

В Свердловской области водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" допустил столкновение с тремя грузовыми автомобилями, попутно стоящих на красный сигнал светофора, где производилась работы по ремонту моста.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по области, происшествие случилось 26 мая в 16:30 в Талицкому районе на 234 км автодороги Екатеринбург - Тюмень. 51-летний водитель "КАМАЗа", двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга столкнулся с грузовым автомобилями "ДАФ", который по инерции столкнулся с "МАН" и с "Вольво", попутно стоящих на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста.

В результате водитель "КАМАЗа" погиб на месте. 54-летний водитель "ДАФ" от госпитализации отказался. Остальные водители не пострадали.

Ранее на трассе М-5 "Урал" в Ульяновской области произошла смертельная автоавария.

Там фура столкнулась с двумя грузовыми автомобилями. 

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На трассе Екатеринбург - Тюмень "КАМАЗ" протаранил три грузовика

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Теги: КАМАЗ, авария, ДТП



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