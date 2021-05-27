Верховный суд разрешил россиянам требовать компенсации от курящих соседей
Россияне имеют право требовать компенсацию от соседей, которые курят.
Как сообщил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев, "нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред".
Лебедев отметил, что экологическое благополучие российских граждан в повседневной жизни обеспечивается, в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, сообщает РИА "Новости".
В мае правительство одобрило новый антитабачный план до 2035 года. Документ подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Одним из пунктов плана будет проработка вопроса о запрете использования жидкостей для электронных сигарет.