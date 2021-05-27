Собянин выступил за создание в ресторанах зон только для привившихся

Московский мэр Сергей Собянин предложил создать в ресторанах города "свободные от COVID-19" зоны для тех, кто поставил укол от коронавируса.

По словам градоначальника, Москва потеряла за год половину туристов, большинство из которых иностранцы, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.

На встрече с Собяниным предприниматели предложили ему снизить контрольно-надзорную деятельность и провести инспекцию мер, которые введены на фоне эпидемии коронавируса. Мэр отметил, что обсудит это с профильными ведомствами, передает РИА "Новости".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил жителей республики, которые отказались от вакцинации от COVID-19, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.