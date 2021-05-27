МИД Украины намерен бороться с "Северным потоком-2"

Украинские власти намерены бороться до конца против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Власти страны намерены это делать до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет газ, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "…И пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов",— сказал глава ведомства.

На прошлой неделе США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток – 2". Об этом сообщил американский Минфин.