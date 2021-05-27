Росстат: недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

Инфляция в России с 18 по 24 мая составила 0,2%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, наибольший рост цен произошел на капусту белокочанную (7%), морковь (5,2%) и репчатый лук (2,5%). На 2,3% подешевели куриные яйца. Продолжают дорожать номера в отелях (+ 4,5%) и в хостелах (+ 2%).

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем. Оказалось, что многие предприниматели повысили цены на продукты. Он добавил, что есть и еще одна причина роста цен – "жадность".

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