27 Мая 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Росстат: недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

Инфляция в России с 18 по 24 мая составила 0,2%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, наибольший рост цен произошел на капусту белокочанную (7%), морковь (5,2%) и репчатый лук (2,5%).  На 2,3% подешевели куриные яйца. Продолжают дорожать номера в отелях (+ 4,5%) и в хостелах (+ 2%).

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем. Оказалось, что многие предприниматели повысили цены на продукты. Он добавил, что есть и еще одна причина роста цен – "жадность".

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Росстат: недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

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Теги: Росстат., инфляция



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