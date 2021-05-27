27 Мая 2021
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Политика В России
(2017) | Фото:

Гальперин освобожден от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека.

Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан 26 мая и уже вступил в силу.

Гальперин был назначен на эту должность указом Путина в 2017 году. До него должность уполномоченного РФ при ЕСПЧ занимал Георгий Матюшкин.

Он был освобожден от должности в конце марта по собственному желанию.

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Гальперин освобожден от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

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Теги: Гальперин, ЕСПЧ



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