27 Мая 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

МИД России: Красный крест попросил у России "Спутник V"

Международный комитет Красного Креста высказался за получение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, обращение направлено в кабмин России, пишет "Коммерсант".  

Тем временем, в России в скором времени будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств. Какие-либо подробности о новом препарате он не привел.

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МИД России: Красный крест попросил у России "Спутник V"

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Теги: Красный крест, вакцина, коронавирус, Спутник V



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