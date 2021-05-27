МИД России: Красный крест попросил у России "Спутник V"

Международный комитет Красного Креста высказался за получение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, обращение направлено в кабмин России, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в России в скором времени будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств. Какие-либо подробности о новом препарате он не привел.