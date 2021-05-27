ЕС может ввести санкции против основного экспортного товара Белоруссии

Евросоюз к июню намерен ввести против Белоруссии новые ограничительные меры, цель которых - калийная промышленность республики, передает Bloomberg.

Санкции будут приняты после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair и арестом сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. К этому уже призвали лидеры стран Евросоюза. Как ожидается, ограничения затронут область производства калийных удобрений.

Калий — основной экспортный товар Белоруссии. Сегодня страна является одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений, и поэтому любые ограничения в этой сфере против Минска могут повлиять на мировые рынки. Также под ограничения может попасть белорусская национальная авиакомпания "Белавиа".

История с задержанием в Минске Романа Протасевича обрастает все большими версиями, и обернуться проблемами это может не только для Белоруссии, ведь скоро может состояться встреча Путина и Лукашенко и даже одного фото, где президенты жмут друг другу руки, хватит, чтобы международное "цивилизованное сообщество" заявило о поддержке этого инцидента со стороны России.

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