27 Мая 2021
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В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

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Коллаж, Лукашенко, самолет Ryanair (2021) | Фото: Накануне.RU

ЕС может ввести санкции против основного экспортного товара Белоруссии

Евросоюз к июню намерен ввести против Белоруссии новые ограничительные меры, цель которых - калийная промышленность республики, передает Bloomberg.
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Санкции будут приняты после экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair и арестом сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. К этому уже призвали лидеры стран Евросоюза. Как ожидается, ограничения затронут область производства калийных удобрений.

Калий — основной экспортный товар Белоруссии. Сегодня страна является одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений, и поэтому любые ограничения в этой сфере против Минска могут повлиять на мировые рынки. Также под ограничения может попасть белорусская национальная авиакомпания "Белавиа".

История с задержанием в Минске Романа Протасевича обрастает все большими версиями, и обернуться проблемами это может не только для Белоруссии, ведь скоро может состояться встреча Путина и Лукашенко и даже одного фото, где президенты жмут друг другу руки, хватит, чтобы международное "цивилизованное сообщество" заявило о поддержке этого инцидента со стороны России.

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ЕС может ввести санкции против основного экспортного товара Белоруссии

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Теги: Белоруссия, ЕС, санкции



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