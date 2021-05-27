Дума Перми переверстала бюджет города в сторону увеличения

27 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Дума Перми переверстала бюджет города в сторону увеличения

Депутаты пермской городской думы на пленарном заседании одобрили изменения в бюджет города на 2021 и плановый период 2022-23 годов.

Напомним, главный финансовый документ города сверстан в следующих параметрах:

Доходы городской казны на 2021 год запланированы в объеме 44,2 млрд руб., на 2022 год — 43,9 млрд руб., на 2023 год — 41,2 млрд руб.

Расходы в 2021 году запланированы в объеме 46,4 млрд руб., в 2022 году — 46,1 млрд. руб., в 2023-м — 42,2 млрд руб.

Дефицит городской казны в 2021 году предусмотрен на уровне 2,1 млрд руб., в 2022-м — 2,2 млрд руб., в 2023 году — 1 млрд руб. Для погашения дефицита планируется использовать как государственные кредиты из вышестоящих бюджетов, так и коммерческие кредиты.

На прошедшем заседании было решено переверстать расходы и доходы в сторону увеличения на 1,1 млрд рублей в 2021 году, благодаря дополнительным краевым и федеральным поступлениям.

Также доходная и расходная части бюджета увеличатся на 11,6 млн рублей в 2021 году за счет возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет. Кроме того, переносятся с 2022 года на 2021 год средства федерального бюджета в сумме 952 миллиона рублей с целью ускорения расселения аварийного жилья.

Известно, что администрация рассматривает возможность строительства муниципального жилья, поскольку из-за бума, возникшего на рынке недвижимости в прошлом году, практически не осталось подходящих вариантов для приобретения под нужды расселения аварийного жилья. Мэр Перми Алексей Демкин, выступая с отчетом перед депутатами городской думы, подтвердил, что власти рассматривают возможность строительства муниципальных объектов для решения этой проблемы.

За счет перераспределения расходов предлагается средства в сумме 300 миллионов рублей в трехлетнем периоде направить, в частности, на установку ограждений зданий образовательных учреждений, строительство спортплощадки лицея №3, строительство спортзалов в школах №81 и №96, обустройство и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, содержание и развитие ООПТ "Сосновый бор".

Как отметила председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник, важно корректировать бюджет в текущем режиме, грамотно распоряжаться дополнительными и имеющимися средствами в соответствии с определенными приоритетами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дума Перми переверстала бюджет города в сторону увеличения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2017 18:35 Мск Путин назначил Гальперина на должность уполномоченного РФ при ЕСПЧ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети