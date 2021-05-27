Дума Перми переверстала бюджет города в сторону увеличения

Депутаты пермской городской думы на пленарном заседании одобрили изменения в бюджет города на 2021 и плановый период 2022-23 годов.

Напомним, главный финансовый документ города сверстан в следующих параметрах:

Доходы городской казны на 2021 год запланированы в объеме 44,2 млрд руб., на 2022 год — 43,9 млрд руб., на 2023 год — 41,2 млрд руб.

Расходы в 2021 году запланированы в объеме 46,4 млрд руб., в 2022 году — 46,1 млрд. руб., в 2023-м — 42,2 млрд руб.

Дефицит городской казны в 2021 году предусмотрен на уровне 2,1 млрд руб., в 2022-м — 2,2 млрд руб., в 2023 году — 1 млрд руб. Для погашения дефицита планируется использовать как государственные кредиты из вышестоящих бюджетов, так и коммерческие кредиты.

На прошедшем заседании было решено переверстать расходы и доходы в сторону увеличения на 1,1 млрд рублей в 2021 году, благодаря дополнительным краевым и федеральным поступлениям.

Также доходная и расходная части бюджета увеличатся на 11,6 млн рублей в 2021 году за счет возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет. Кроме того, переносятся с 2022 года на 2021 год средства федерального бюджета в сумме 952 миллиона рублей с целью ускорения расселения аварийного жилья.

Известно, что администрация рассматривает возможность строительства муниципального жилья, поскольку из-за бума, возникшего на рынке недвижимости в прошлом году, практически не осталось подходящих вариантов для приобретения под нужды расселения аварийного жилья. Мэр Перми Алексей Демкин, выступая с отчетом перед депутатами городской думы, подтвердил, что власти рассматривают возможность строительства муниципальных объектов для решения этой проблемы.

За счет перераспределения расходов предлагается средства в сумме 300 миллионов рублей в трехлетнем периоде направить, в частности, на установку ограждений зданий образовательных учреждений, строительство спортплощадки лицея №3, строительство спортзалов в школах №81 и №96, обустройство и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, содержание и развитие ООПТ "Сосновый бор".

Как отметила председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник, важно корректировать бюджет в текущем режиме, грамотно распоряжаться дополнительными и имеющимися средствами в соответствии с определенными приоритетами.