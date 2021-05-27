Транспортная реформа и бюджетные инвестиции. Дума сориентировала администрацию Перми по стратегическим направлениям

Бюджет Перми в 2020 году исполнен по доходам на 101,9%, по расходам на 91,9%. Такие данные озвучены на пленарном заседании городской думы, посвященном бюджетному отчету.

Доходы городского бюджета в 2020 году составили 37 млрд руб., расходы 38, 4 млрд руб., дефицит 1,4 млрд рублей. Выпадающие доходы покрыли бюджетным кредитом на 5 лет с процентной ставкой, 0,1%.

Налоговые доходы составили 15,4 млрд рублей, неналоговые – 3,8 млрд рублей. Бюджет недополучил налог на имущество физических лиц. Также урон нанесла транспортная реформа - доходы от платы за проезд и провоз багажа оказались ниже запланированных. 216 млн рублей бюджет потратил на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

"Бюджет мы формировали в одних реалиях, исполнять его пришлось в других. С этим связаны и сложности в исполнении инвестпроектов, но мы видим, что садики, школы и другие инфраструктурные объекты строились", - отметил депутат Арсен Болквадзе.

"Исполнение бюджетных инвестиций составило 82% от уточненного плана, это повлекло за собой с одной стороны невыполнение ряда намеренных мероприятий, с другой стороны снижение дефицита бюджета за 2020 год", - подтвердила заместитель руководителя думы, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

В Контрольно-счетной палате считают, что низкий уровень исполнения инвестиционных расходов связан с недостаточной подготовкой инвестпроектов, в связи с чем администрации необходимо проанализировать ситуацию с бюджетными инвестициями и исключить недостатки при их планировании.

Отметим, что ранее в Перми был приостановлен запуск пилотного инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации плавательных бассейнов. В июне 2021 года также истечет срок, связанный с созданием единого центра реализации проектов муниципально-частного партнёрства.

Контрольно-счетная палата Перми нашла нарушения при исполнении бюджета на 114,7 млн рублей, выявлены неэффективные расходы – 45,5 млн рублей. Устранено нарушений на сумму 217,9 млн рублей.

Глава городской думы Дмитрий Малютин посоветовал администрации Перми на перспективу сконцентрировать особые усилия на двух направлениях: транспортная реформа и бюджетные инвестиции.

Напомним, перед думой накануне отчитывался глава Перми Алексей Демкин, ставший мэром города на мартовских выборах в этом году. В прошлом году прежний мэр Дмитрий Самойлов не отчитывался перед думой, поэтому новый градоначальник провел доклад о двух последних годах работы своего предшественника.