В гибели работников на очистных возле Таганрога обвинили главного инженера "Водоканала"

Обвинение в гибели 11 человек при проведении работ на очистных сооружениях канализации в Неклиновском районе Ростовской области предъявлено главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога" Юрию Полякову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По решению суда он отправлен под стражу. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Трагедия произошла 21 мая. В насосной станции на очистных сооружениях рабочие меняли задвижку технического водопровода. Во время выполнения работ произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, которые вызвали резкое отравление у сотрудников водоканала.

Средств индивидуальной защиты работники не использовали. 10 человек, потеряв сознание, погибли на месте, еще один умер в больнице.

В настоящий момент в медучреждении лечатся четверо рабочих.

Поляков в "Водоканале" отвечал за соблюдение технических требований проекта производства работ. Также он должен был контролировать соблюдение правил и норм по охране труда. Следователи полагают, что он не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.