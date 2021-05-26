27 Мая 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин выступил против обязательной вакцинации россиян

Президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации для россиян. Такое заявление глава государства сделал во время совещания по экономическим вопросам, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что на счет обязательной вакцинации высказываются разные мнения: одни предлагают ввести ее для всего населения, другие - для работников определенных сфер.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов", - заявил Путин.

Он призвал россиян "подумать как следует" и подчеркнул, что российская вакцина - самая надежная и самая безопасная на сегодняшний день, и в стране созданы все условия для вакцинации.

"Специалисты на основе полученной практики, еще раз хочу сказать, многомиллионного уже применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, но реально или плотно, надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни. Специалисты, ученые имеют надежные, обоснованные сведения на этот счет. Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к ним. И это, безусловно, как мы видим сейчас, за предыдущий год, напрямую связано, конечно, и с ситуацией в экономике и социальной сфере страны. Но это не главное. Это очень важно, но это не главное. Главное – здоровье. Прошу вас подумать именно об этом", - высказался Путин.

Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. В Кремле сообщили, что не занимаются подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что в Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона. Однако сегодня власти заявили, что обязательной вакцинации не будет, будет массовая. При этом опыт Якутии готовы были перенять в Югре.

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Путин выступил против обязательной вакцинации россиян

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Теги: Владимир Путин, обязательная вакцинация, российская вакцина



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