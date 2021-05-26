Прокуратура наказала главу Тобольского района за ветерана, пять лет жившего без воды

В деревне Зольникова ветеран войны пять лет живет без воды. Прокуратура внесла представление в адрес главы Тобольского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

25 мая заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев и глава района Леонид Митрюшкин встретился с ветераном войны и труда 94-летней Марией Максимовной Зольниковой и другими местными жителями. Информация об отсутствии воды подтвердилась.За организацию водоснабжения населения отвечают органы местного самоуправления.

Работы по ремонту сетей водоснабжения уже начаты. Ситуация находится под контролем прокуратуры.