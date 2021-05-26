Центральноафриканцы поблагодарили россиян за помощь в победе над боевиками

На телеканале RT вышел специальный репортаж из столицы Центральноафриканской Республики, где состоялся премьерный показ российского фильма «Турист».

Картина получила огромное количество восторженных отзывов среди зрителей и среди деятелей киноиндустрии.

Фильм рассказывает о событиях, которые несколько месяцев назад происходили в ЦАР. Преступные бандформирования совершили попытку захватить власть в стране, однако им помешали бойцы национальной армии (FACA). Их эффективность в бою была обеспечена обучением у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера»*.

Без помощи российских специалистов Центральноафриканская Республика вернулась бы в состояние вооруженного конфликта 2013-2015 годов, заявил в беседе с RT Абдулай Хиссен — лидер «Народного фронта за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC). Благодаря россиянам удалось защитить население ЦАР.

Несмотря на все спекуляции западных СМИ относительно российского присутствия, сами жители ЦАР склонны доверять инструкторам, поскольку своими глазами видят поддержку россиян.

В беседе с журналистами RT местные жители заявили, что благодаря помощи России они могут продолжать работать и отправлять детей в школы, не опасаясь за свою безопасность.

* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.