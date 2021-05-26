Центральноафриканцы поблагодарили россиян за помощь в победе над боевиками

26 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
цар, негры, флаг россии, лп (2021) | Фото: РИА ФАН

Центральноафриканцы поблагодарили россиян за помощь в победе над боевиками

На телеканале RT вышел специальный репортаж из столицы Центральноафриканской Республики, где состоялся премьерный показ российского фильма «Турист».

Картина получила огромное количество восторженных отзывов среди зрителей и среди деятелей киноиндустрии.

Фильм рассказывает о событиях, которые несколько месяцев назад происходили в ЦАР. Преступные бандформирования совершили попытку захватить власть в стране, однако им помешали бойцы национальной армии (FACA). Их эффективность в бою была обеспечена обучением у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера»*.

Без помощи российских специалистов Центральноафриканская Республика вернулась бы в состояние вооруженного конфликта 2013-2015 годов, заявил в беседе с RT Абдулай Хиссен — лидер «Народного фронта за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC). Благодаря россиянам удалось защитить население ЦАР.

Несмотря на все спекуляции западных СМИ относительно российского присутствия, сами жители ЦАР склонны доверять инструкторам, поскольку своими глазами видят поддержку россиян.

цар, митинги, африка, центрально-африканская республика, негры(2021)|Фото: РИА ФАН

В беседе с журналистами RT местные жители заявили, что благодаря помощи России они могут продолжать работать и отправлять детей в школы, не опасаясь за свою безопасность.

* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Центральноафриканцы поблагодарили россиян за помощь в победе над боевиками

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цар, фильм турист, чвк вагнера, rt, центрально-африканская республика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети