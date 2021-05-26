В казанском лицее родители обвинили первоклассника в "причастности к стрельбе"

В казанском лицее № 187 родители 1 "Е" класса написали заявление на первоклассника, обвинив его в "причастности к стрельбе 11 мая", сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на мать ребенка.

По данным канала, родители обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних с просьбой "присмотреться к семилетнему ребенку", поскольку утром 11 мая он не пришел на уроки и находился рядом с гимназией №175 в момент стрельбы.

"Я пришла в отдел полиции "Гвардейский" и инспектор по делам несовершеннолетних сказал, что родители школы написали на моего ребенка заявление. Мой первоклашка, семилетка был обвинен родителями, которые собрали подписи, в том, что он является соучастником и терористом. Мы живем здесь рядом, и 11 мая мой ребенок не пришел в школу, потому что мы были с утра в больнице. После того как мы услышали, что здесь произошло, мы все рванули сюда - все жители, весь район - и оказались практически на этой площадке", - сообщила мать мальчика.

По ее словам, истинная причина травли ее ребенка в том, что она выступает против поборов - в этой школе были проведены проверки, после сборов на мебель, кулер, учебную литературу. Было выявлено более 1 млн руб. поборов на учебные материалы.

По мнению женщины, родители и администрация школы якобы используют эту трагедию "для своих абсурдных целей".

"Это не просто кощунство, это бесстыдство", - заявила она.

Также Mash приводит слова матери одноклассников обвиненного в "причастности к стрельбе" мальчика. Женщина жалуется, что ребенок "дерется, играет в стрелялки и она боится за своих детей".

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.