В Тобольске предположительно произошел разлив нефти
В Тобольске предположительно произошел разлив нефти на площади около 400 кв. м. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, которая уже начала проверку инцидента.
Сообщается, что инцидент произошел в подгорной части Тобольска. На место происшествия выехал заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Они осмотрели территорию, взяли пробы почвы и воды в Иртыше.
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, размер ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.