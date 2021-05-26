В Тобольске предположительно произошел разлив нефти

В Тобольске предположительно произошел разлив нефти на площади около 400 кв. м. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, которая уже начала проверку инцидента.

Сообщается, что инцидент произошел в подгорной части Тобольска. На место происшествия выехал заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Они осмотрели территорию, взяли пробы почвы и воды в Иртыше.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, размер ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.