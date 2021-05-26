26 Мая 2021
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Дмитрий Махонин, Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: Единая Россия

Дмитрий Махонин подал документы для участия в праймериз "ЕР"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Он намерен участвовать в предварительном голосовании по единому краевому избирательному округу – общекраевая часть по выборам в Законодательное собрание Пермского края.

Дмитрий Махонин, Единая Россия, праймериз(2021)|Фото: Единая Россия

В пресс-службе партии отметили, что избрание по единому краевому округу имеет особый порядок. Решение о выдвижении Махонина кандидатом в депутаты в этом случае будет принимать президиум партии. Также президиум "Единой России" определит и двух других кандидатов, которые возглавят партийную тройку.

Список кандидатов от партии власти в Пермскую думу может возглавить глава Перми Алексей Демкин.

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Дмитрий Махонин подал документы для участия в праймериз "ЕР"

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Теги: Дмитрий Махонин, Единая Россия, праймериз



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