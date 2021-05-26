26 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Среднеуральский женский монастырь (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская епархия добилась права владения имуществом Среднеуральского женского монастыря

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск екатеринбургской епархии на право владения 14 зданиями на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщается в картотеке дел.

Напомним, что среди зданий, которые отсудила епархия: Трапезный храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Казанская", банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, жилой корпус, здание кельи, банный корпус и колокольня.

Иск в отношении администрации Среднеуральска о признании собственности был подан еще в конце февраля. В монастырь уже приезжали представители полиции в сопровождении ОМОНа. Оперативники искали келейника Сергия – отца Силуана (Андрея Кузнецова). Позже в полицейском главке сообщили, что Кузнецов является фигурантом дела о разбойном нападении и убийстве трех человек. Мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.

Отметим, что расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено.

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Екатеринбургская епархия добилась права владения имуществом Среднеуральского женского монастыря

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Теги: епархия, среднеуральский женский монастырь, суд



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