Екатеринбургская епархия добилась права владения имуществом Среднеуральского женского монастыря

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск екатеринбургской епархии на право владения 14 зданиями на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщается в картотеке дел.

Напомним, что среди зданий, которые отсудила епархия: Трапезный храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Казанская", банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, жилой корпус, здание кельи, банный корпус и колокольня.

Иск в отношении администрации Среднеуральска о признании собственности был подан еще в конце февраля. В монастырь уже приезжали представители полиции в сопровождении ОМОНа. Оперативники искали келейника Сергия – отца Силуана (Андрея Кузнецова). Позже в полицейском главке сообщили, что Кузнецов является фигурантом дела о разбойном нападении и убийстве трех человек. Мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.

Отметим, что расследование по делу бывшего схимонаха Сергия завершено.