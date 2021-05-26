В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 "Буком" из ДНР

Прокуратура Нидерландов пообещала представить в этом году доказательства того, что малайзийский Boeing рейса MH17 в 2014 году был сбит ракетой "Бук" около населенного пункта Первомайское в Донбассе. Об этом заявила представитель прокуратуры Дигна Ван Бутцелар.

В нидерландской прокуратуре также сообщили, что эксперты российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" два месяца назад осмотрели на базе Гилзе-Рейен реконструкцию сбитого самолета, пишет "МК". Их показания были учтены.

Ранее Совместная следственная группа (ССГ) представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Сообщалось, что прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения лайнера. Как сообщила прокурор Деди Вои-А-Цой, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук".