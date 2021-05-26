26 Мая 2021
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В Москве и Тюмени ФСБ изъяла боеприпасы крупнейшей подпольной сети, торговавшей оружием (2020) | Фото: RT

В Прикамье прокуратура пресекла незаконную торговлю огнестрельным оружием

В Пермском крае прокуратура Уинского района пресекла незаконную торговлю огнестрельным оружием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Приобрести оружие люди могли через интернет - ведомство выявило сайт, на котором незаконно торговали пистолетами и автоматами. Ординский районный суд Прикамья признал размещенную в интернете информацию запрещенной к распространению.

"Беспрепятственный доступ к данным сайтам способствует незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, что в свою очередь влечет совершение административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний", - говорится в сообщении прокуратуры.

Противоправные ресурсы были заблокированы.

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В Прикамье прокуратура пресекла незаконную торговлю огнестрельным оружием

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Теги: прокуратура, торговля оружием



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