26 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пьяные парни насмерть забили 29-летнего мужчину

Четверо молодых людей из Екатеринбурга насмерть забили 29-летнего местного жителя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел ранним утром 22 мая у одного из домов по ул. Мира, когда компания людей в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с ранее неизвестным мужчиной. Произошла ссора, в ходе которой мужчина получил множественные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В ходе следственных действия сотрудники СКР разыскали участников преступления. Ими оказались молодые люди 1999-2001 г.р.. Троим из них уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Екатеринбурге пьяные парни насмерть забили 29-летнего мужчину

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Теги: избиение, смерть, Екатеринбург



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