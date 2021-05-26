Суд вновь оставил Фургала в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он останется в СИЗО как минимум до 8 июня.

В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест экс-губернатора, напоминает РИА Новости. Защита обжаловала данное решение.

В начале апреля Фургала, заразившегося в СИЗО коронавирусом, госпитализировали в больницу при изоляторе "Матросская тишина".

Фургал сдал тест на COVID-19 6 апреля, он оказался положительным. Адвокаты экс-губернатора подали в СК ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы.