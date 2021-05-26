Суд вновь оставил Фургала в СИЗО

26 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Суд вновь оставил Фургала в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он останется в СИЗО как минимум до 8 июня.

В начале марта Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест экс-губернатора, напоминает РИА Новости. Защита обжаловала данное решение.

В начале апреля Фургала, заразившегося в СИЗО коронавирусом, госпитализировали в больницу при изоляторе "Матросская тишина".

Фургал сдал тест на COVID-19 6 апреля, он оказался положительным. Адвокаты экс-губернатора подали в СК ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд вновь оставил Фургала в СИЗО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей фургал, арест, сизо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2021 14:56 Мск Заболевшего коронавирусом Фургала перевели в больницу при "Матросской Тишине"
Ранее 07.04.2021 04:10 Мск Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово"
Ранее 05.04.2021 05:10 Мск СМИ: Фургал считает дело против себя полностью заказным
Ранее 29.03.2021 00:11 Мск Сергей Фургал заявил наблюдателям об угрозах от следствия
Ранее 12.03.2021 08:01 Мск Фургалу готовят обвинение в мошенничестве, - СМИ
Ранее 05.02.2021 19:58 Мск Следственный комитет заявил о завершении следствия по делу Фургала
Ранее 03.02.2021 13:37 Мск СКР предъявил Сергею Фургалу окончательное обвинение
Ранее 25.12.2020 10:00 Мск В квартире бывшей жены Фургала проходят обыски
Ранее 15.12.2020 08:29 Мск Суд отказался снять арест с часов Фургала
Ранее 08.12.2020 19:59 Мск СК проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети