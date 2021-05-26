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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске пройдёт "Марафон благоустройства"

Управляющие организации готовятся к проведению Марафона благоустройства. В этом году он охватит девять адресов. Мероприятие стало темой совещания у заместителя главы Нижневартовска, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Всего на участие в реализации Марафона благоустройства поступило девять заявок. Все они приняты. По каждой из них уже разработаны проектные документы и определен перечень запланированных работ.

"Подготовительную работу к Марафону благоустройства вместе с жильцами мы начали заблаговременно: проводили общие собрания, во время которых определили перечень работ. Собственники жилья активно принимали участие, вносили свои предложения по улучшению дворов. Где-то будут обновлены детские площадки, где-то появятся спортивные снаряды для занятий физкультурой. Объем запланированных мероприятий задокументирован и подписан жителями", - сказал директор АО "Управляющая компания №1" Валерий Вахрушев.

Марафон пройдёт по адресам Омская, 18-А (АО "Управляющая компания №1"), Победы, 18 (АО "Управляющая компания №1"), Ленина, 9/1 (АО "Управляющая компания №1"), Ленина, 9/2 (АО "Управляющая компания №1"), Ленина, 3 и 3-А (МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3"), Мира, 23 (МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3"), Мира, 19 (МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3"), Мира, 15 (МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3"), Мира, 13 (МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ №3").

Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас управляющие организации заключают договоры с подрядчиками на выполнение работ. Потребуется не только обновление малых архитектурных форм, но и асфальтирование внутриквартальных проездов, создание тротуаров с пандусами. Всего на эти цели предполагается направить свыше 75 млн руб., из которых 5% внесут жители домов, остальные средства направят из бюджета города.

"Руководители управляющих компаний должны лично контролировать выполнение работ по Марафону благоустройства и привлекать общественников. Уже проделана колоссальная работа по подготовке, видно, что люди проявляют живой интерес к обновлению своих дворов и важно не потерять оказанное доверие. Уверен, что сотрудники управляющих и обслуживающих организаций справятся с поставленными задачами", - отметил Коротаев.

Марафон благоустройства в Нижневартовске проходит с 2017 г. За это время совместными усилиями жителей города и управляющих компаний удалось преобразовать территории более 100 многоквартирных домов. Проект, запущенный по инициативе тогдашнего главы города Василия Тихонова, - уникальный для Нижневартовска и Югры в целом. По итогам регионального этапа конкурса в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" Нижневартовск занял первое место с проектом "Марафон благоустройства".

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В Нижневартовске пройдёт "Марафон благоустройства"

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Теги: Марафон благоустройства, Нижневартовск



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