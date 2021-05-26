Бывший схиигумен Сергий останется под стражей до 21 июня

Сегодня в Басманном суде Москвы решался вопрос о продлении содержания под стражей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Напомним, в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре, который контролировал отец Сергий, прошла спецоперация. В результате Романов был задержан силовиками.

После этого ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву. Впоследствии Сергий был заключен под стражу, затем его арест был продлен до конца мая.

В среду Басманный суд принял решение: оставить отца Сергия под стражей до 21 июня 2021 года

Как сообщало Накануне.RU, недавно расследование по делу бывшего схиигумена Сергия было завершено. Сейчас он и его адвокаты знакомятся с материалами.

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